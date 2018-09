Pro Piacenza, Giannichedda: "Con il Milan momento di confronto"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Giuliano Giannichedda, tecnico del Pro Piacenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'amichevole contro il Milan (fonte SkySport): "Ringraziamo il Milan per l'ospitalità. Per noi è stata una partita vera: per i miei ragazzi è stato un momento di confronto importante. Il ritorno di Maldini? Uomini e campioni come lui servono al calcio. Sono persone e professionisti che danno un esempio. Il figlio Christian? Sta facendo un buon inizio con noi. Le ambizioni del Milan? Il mercato è stato ottimo, la squadra è di livello e Gattuso è pienamente dentro al progetto. Higuain è stato il tassello giusto per l'attacco. Possono lottare per le prime posizioni".