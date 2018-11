Pro Piacenza, Giannichedda: "Non riusciamo a preparare le partite"

Prosegue il momento negativo, dentro e fuori dal campo, per il Pro Piacenza, sconfitto in casa dalla Lucchese. "Non ho notizie e non sono la persona giusta per darle - si è sfogato a fine partita il tecnico degli emiliani Giuliano Giannichedda, come riporta gazzettalucchese.it - sono settimane che non riusciamo a preparare adeguatamente le partite, tocca alla società parlare di certe cose, in questo momento facciamo fatica a sopperire alle energie mentali. La partita è stata abbastanza equilibrata, poi dopo che sono andati in vantaggio abbiamo rischiato, preso il gol è diventato tutto più difficile. Le motivazioni calcistiche sono venute meno, è difficile trovare la forza per prepararsi adeguatamente. Se a volte, in situazioni difficili si reagisce? Quello che ho detto non è una giustificazione, vero che ci sono giocatori e staff che reagiscono in un modo e altri in altro, quello che ci sta destabilizzando è il continuo cambiamento di notizie buone e negative. La società si sta impegnando per pagare gli stipendi, noi andiamo avanti sino a quando non capiremo che non c'è la possibilità di lavorare, prenderemo le dovute decisioni. Senza il lavoro sul campo, è tutto più difficile, questa settimana è quella giusta per dare una sterzata, sotto tutti i punti di vista".