Pro Piacenza, Giannichedda: “Vogliamo un’altra grande prestazione”

Fonte: TuttoC.com

Il Pro Piacenza dopo aver battuto l’Olbia è pronto a sfidare, domani sera, il neo promosso Gozzano, nella seconda trasferta di fila. Finora i rossoneri hanno sempre vinto fuori le mura amiche. Serve dunque dare continuità e uscire con un altro risultato positivo, questo ha fatto intendere il tecnico Giuliano Giannichedda, il quale è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

Queste le sue parole: “Abbiamo tanta voglia di continuare a fare bene, scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto: a fare la nostra partita, sperando nell’esito positivo. Siamo quasi al completo, tranne Polverini che dovrà recuperare dall’infortunio. Pronti a fare un’altra grande partita ma non sarà semplice: i numeri qui non servono, per portare a casa punti soprattutto nelle gare in trasferta sono necessari entusiasmo e concentrazione”.