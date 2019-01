© foto di TuttoLegaPro.com

La gara del Pro Piacenza, che sarebbe dovuta scendere in campo contro l'Alessandria, per volontà della Lega Pro è stata sospesa, ma quale sia il futuro del club ancora non è dato saperlo. Di questo, ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato il patron piacentino Maurizio Pannella: "Da parte mia, e da parte dei miei ragazzi, c'era la voglia di scendere in campo, abbiamo dimostrato che eravamo pronti, ma rispetto le volontà del mio presidente di Lega, non andrei mai contro Ghirelli: hanno preferito rinviare il match per ulteriori controlli e verifiche, se lo avessimo saputo un giorno prima sarebbe stato anche meglio, e io, come detto, lo rispetto. Ma eravamo pronti. Mi spiace solo che gli ex dipendenti del Pro Piacenza abbiamo creato un vespaio troppo forte contro di noi atto a minare l'entusiasmo di chi oggi sarebbe sceso in campo".