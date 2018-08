Pro Piacenza, in arrivo l'attaccante Jovanovic

© foto di Giuseppe Scialla

Il Pro Piacenza è pronto a piazzare un importante colpo in attacco mettendo sotto contratto Ivan Jovanovic, classe '91, in uscita dal Bisceglie. Il club emiliano, come riporta sportpiacenza.it, ha già trovato l'accordo con il centravanti, autore di otto reti in 36 gare l'anno scorso, e attende che questi si liberi del contratto che lo lega ai nerazzurri per poterlo ufficializzare come nuovo rinforzo.