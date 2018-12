Nessuna sorpresa. Il Pro Piacenza non si è presentato al Moccagatta di Alessandria, per l'ultima gara del girone di andata che avrebbe dovuto disputarsi questo pomeriggio (ore 14.30) contro la Juventus U23. Per gli emiliani è la seconda partita saltata, dopo quella con la Pro Vercelli e anche in questo caso scatterà lo 0-3 a tavolino. Per domani sarebbe fissata la ripresa degli allenamenti ma molti giocatori hanno già lasciato la squadra ed è praticamente certo il forfait anche per la sfida del 30 con la Robur Siena. Alla quarta non giocata scatterà da regolamento l'esclusione dal campionato.