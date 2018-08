Pro Piacenza, in avanti il sogno è Cacia

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Un bomber di razza per l'attacco del Pro Piacenza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i rossoneri starebbero pensando fortemente a Daniele Cacia, punta classe '83 svincolatasi dopo l'ultima salvezza in cadetteria col Cesena. E proprio in B Cacia è un'istituzione, essendo il secondo miglior marcatore di sempre con 134 reti, una in meno di Schwoch, in testa alla speciale classifica. L'accordo con i piacentini non è impossibile, anzi: il Pro sta lavorando all'affare.