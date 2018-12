Pro Piacenza-Pro Vercelli finisce 0-3 a tavolino. La gara si sarebbe dovuta disputare alle 14.30 ma la squadra di casa, in sciopero, non si è presentata e i cancelli dello stadio erano chiusi per la mancata concessione da parte del Piacenza per crediti pendenti con lo stesso club rossonero. Pertanto il Giudice Sportivo non potrà fare altro che decretare lo 0-3 finale a tavolino per gli ospiti che si sono presentati allo stadio ma sono dovuti tornare a Vercelli senza poter giocare.