Pro Piacenza, la furia di Burzoni: "Pea scorretto, ma lo tengo"

© foto di TuttoLegaPro.com

Il presidente del Pro Piacenza Alberto Burzoni dopo la sconfitta interna con l'Arezzo si è presentato furioso in sala stampa sparando a zero contro il tecnico Fulvio Pea: “Lo terremo fino a fine campionato perché sono un uomo di parola, ma lui è convinto di aver inventato il calcio e non è una persona corretta, calcisticamente parlando è un disonesto. Due sere fa è venuto a casa mia per discutere della gara di Monza dicendo come avremmo dovuto giocare, ma ti dice una cosa e ne fa un’altra. Questo mi disturba tantissimo, perché bisogna essere coerenti e lui non lo è. Se poi lui vuole dimettersi lo faccia, è una sua scelta. A me non interessa delegittimarlo davanti ai giocatori, anzi dovrebbero essere loro a intervenire. - continua Burzoni come riporta Sportpiacenza.it - Abbiamo costruito la squadra assieme per giocare con la difesa a quattro e lui ora si è messo in testa di fare quella a tre e i risultati si stanno vedendo. Gli ho detto più volte queste cose, ma lui annuisce, dice che ho ragione e poi fa altro. Per questo dico che è scorretto. Se vuole dimettersi che si dimetta, a me farebbe immensamente piacere. Di squadre ne ha finché ne vuole, ma se un gruppo si costruisce per giocare a calcio bisogna andare fino in fondo e proseguire su questa strada”