Proseguono senza sosta i problemi che stanno travolgendo il Pro Piacenza. Come riporta SportPiacenza.it oggi sono arrivate le dimissioni ufficiali del segretario sportivo Paolo Porcari insieme alla responsabile amministrativa Giusy Spiaggi. Il loro addio si aggiunge a quelli di Carlo Sella, Mino Lucci, Eros Prandini e molti altri. Il presidente Pannella ormai rimane solo in via De Longe, travolto dalle inadempienze societaria, senza più giocatori, con due partite (contro Pro Vercelli e Juventus U23) perse a tavolino perché i calciatori sono in sciopero e con la terza gara, quella di domenica contro il Siena, a cui toccherà la stessa sorte. Arriva anche un -2 in classifica per le due partite in cui il Pro non si è presentato in campo.