Pro Piacenza, la nota dei calciatori: "Domenica scenderemo in campo"

Dopo la società, anche i giocatori del Pro Piacenza - con una nota ufficiale - hanno confermato la revoca immediata dello stato di agitazione proclamato ieri con un comunicato dell'AIC e la conseguente discesa in campo domenica contro la Lucchese: "I calciatori professionisti attualmente tesserati per la società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., a seguito dell’odierno confronto con il Presidente del Club ed ascoltate le rassicurazioni fornite dal futuro presidente della Lega Pro dott.Ghirelli, hanno deciso la revoca immediata dello stato di agitazione proclamato nella serata di ieri.

Per tale motivo la squadra domenica scenderà regolarmente in campo contro la Lucchese".