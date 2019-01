© foto di Federico Gaetano

Il Pro Piacenza in campo contro l'Alessandria con Ledesma, un altro paio di over rimasti in rosa, qualche pedina della Berretti e alcuni ragazzini dell'Under 17? Possibile. Secondo quanto riporta SportPiacenza, il presidente Pannella potrebbe evitare in questo modo la radiazione ma non si tratta di una soluzione semplice, dal momento che per ospitare i grigi, il 20 gennaio, servirebbe uno stadio. Con il "Garilli" non più disponibile visto che il Piacenza reclama l'affitto delle ultime gare da saldare.