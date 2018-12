Pro Piacenza, lascia il segretario Sella: “Pannella ha tradito tutti”

© foto di TuttoLegaPro.com

La rabbia per la situazione del Pro Piacenza ha coinvolto tutti, dai giocatori ai dirigenti. E tra questi c’è anche il segretario generale Carlo Sella, che ai microfoni di Sportpiacenza, ha esternato tutta la sua delusione e ha comunicato l’addio. “Ho deciso di dimettermi dopo che ho accompagnato Pannella alcuni giorni fa a fare due commissioni, sinceramente tra me e me ho realizzato che non avevo nulla da spartire con un personaggio del genere - ha detto il dirigente dimissionario -. Non mi piaceva stargli accanto e quindi ho preferito lasciare. Mi dispiace molto, soprattutto per il settore giovanile, quest’anno avevamo numeri un po’ ridotti ma era di alta qualità. Pannella non ha avuto rispetto per i bambini più piccoli che dovranno abbandonare le loro squadre, questo mi fa arrabbiare più di altre cose”. L’ultimo sassolino se lo toglie per l’aspetto economico, anche se lancia un’altra frecciatina. “Ho ricevuto un acconto dello stipendio di settembre e siamo a dicembre. Questo vale per me e per tutti gli impiegati della sede, ad esclusione di una in particolare e privilegiata assunta a novembre che ha già ottenuto un cospicuo acconto del mese appena maturato anche se molto raramente si è vista negli uffici della sede”.