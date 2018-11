Pro Piacenza, Londrosi: "Maspero uomo che non scende a compromessi"

Ribaltone in panchina per il Pro Piacenza, che ieri ha affidato la panchina a Maspero. In merito a questo, come riferisce il quotidiano La Libertà, si è espresso il DG rossonero Massimo Londrosi:

"Maspero è allenatore tra i più preparati e che fonda il proprio credo su un calcio spiccatamente propositivo tra Ciliverghe e poi soprattutto Pavia, dove insieme sfiorammo il salto in serie B, ha dimostrato di saperci fare alla grande. Perché poi una sosta tanto prolungata ai box? Perché non è uomo incline ai compromessi e allenatore in proprio, senza alcun appoggio. Fatto è che ha risposto immediatamente presente alla nostra chiamata, senza alcun indugio ed evidenziando tanta voglia di rimettersi in gioco. Motivazioni ideali che, abbinate all’entusiasmo nello sposare la nostra causa nonostante il momento non positivo, ci hanno convinto in relazione alla bontà della scelta. Chiaro, poi, che dovrà essere il campo a dirlo più forte e chiaro".