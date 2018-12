© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Riccardo Maspero, allenatore del Pro Piacenza, dopo la pesante sconfitta subita per mano della Carrarese è intervenuto in conferenza stampa: "Si può perdere, ma in campo bisogna dare l'anima. Abbiamo regalato la partita alla Carrarese e questa non è una cosa positiva, il rimedio? Guardarsi in faccia ed essere uomini, ogni giocatore ha il suo compito da svolgere nel proprio ruolo. Le chiacchiere le porta via il vento: i ragazzi sono abbattuti, serve un esame di coscienza perché ci siamo resi protagonisti di una pessima prestazione. Silenzio e pedalare".