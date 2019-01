Pro Piacenza, Maspero ne allena 14 ma non tutti sono disposti a giocare

Il Pro Piacenza è al bivio finale: se domenica non scenderà in campo contro l'Alessandria sarà alla quarta rinuncia e quindi scatterà l'esclusione dal campionato. Per questo in casa rossonera si stanno cercando le contromosse per poter disputare la gara: come riportano i colleghi di Libertà ieri mister Riccardo Maspero ha potuto allenare un gruppo composto da 14 elementi, ma alcuni di essi hanno già affermato di volersi tirare indietro riguardo ad un'ipotetica discesa in campo: i portieri Bertozzi e Di Maio non saranno arruolabili per loro espressa volontà, così come si sono chiamati fuori anche Buongiorno e Poddie.