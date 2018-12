Pro Piacenza, Nolé: "Quattro mesi di pura follia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'oramai ex centrocampista della Pro Piacenza, Angelo Raffaele Nolè, ha parlato ai microfoni di TuttoC spiegando la situazione venutasi a creare. "Siamo andati tutti via, attraverso il nulla osta possiamo allenarci altrove. Oramai è tutto chiuso in sede, così come i campi. Sono giustamente andati via tutti i dipendenti, anche coloro che si occupavano della lavanderia. Sono stati 4 mesi di pura follia: le promesse sono state tante, la speranza di conseguenza era tanta. Invece alla fine ci siamo ritrovati a cercare di sopravvivere e a sperare che arrivassero da un momento all'altro buone notizie, che invece non sono arrivate. Ogni giorno il refrain era soldi meno in tasca e problemi in più da risolvere. Tanti ragazzi non sapevano dove andare a dormire. Venivano mandati in alberghi e case, da cui poi sistematicamente venivano cacciati. Non ho altre parole che definire il tutto come una follia".