Pro Piacenza, Palumbo: "Chi è sceso in campo ieri è un eroe"

Il direttore generale del Pro Piacenza Carmine Palumbo ha parlato dopo la sconfitta per 20-0 contro il Cuneo in cui gli emiliani sono scesi in campo con sette ragazzini più il massaggiatore per evitare la radiazione dal campionato: “ Giovedì sera alle 20 abbiamo avuto il comunicato di giocare, venerdì abbiamo provato a fare degli inserimenti, anche dello staff tecnico ma purtroppo non ci sono arrivati i visti di esecutività e questo è quello che ci siamo potuti permettere. Per evitare l'irreparabile, abbiamo provato a richiamare tutti i tesserati, ma molti si sono rifiutati. Questi ragazzi che sono scesi in campo per me sono dei piccoli eroi e meritano un elogio, almeno da parte della società. Abbiamo fatto il possibile e dalla settimana prossima faremo una squadra molto competitiva con giocatori ed allenatore di categoria, staff tecnico e medico. - continua Palumbo come riporta campioni.cn - Se sia accetta una fideiussione, non si può pretendere che in 15 giorni questa venga sostituita, ci sono quattro-cinque squadre di Serie C, due-tre squadre di Serie B che hanno dovuto sostituire la fideiussione. Purtroppo gli istituti bancari, come tutti sanno, hanno tempi lunghi, noi ne abbiamo presentata una che è stata rigettata, ne abbiamo presentato una o ne presenteremo un'altra nelle prossime ore. Ma il presidente intende onorare tutte le ammende della FICG, tutti i contenziosi con gli altri calciatori e tutte le spese che ci saranno da qui alla fine del campionato. Il futuro imminente del Pro Piacenza è quello di fare una retrocessione decorosa, per poi ripartire il prossimo anno dal massimo campionato dilettanti per poi ritentare il salto di categoria, visto che il nostro presidente amerebbe la B, perché già la C gli sta stretta”.