Pro Piacenza, Pannella: "Giocheremo al Garilli, ho dato la mia parola"

Maurizio Pannella, presidente del Pro Piacenza, ha messo la parola fine sulla vicenda legata allo stadio e ha chiuso ogni polemica sia col Piacenza sia col Fiorenzuola che ieri aveva emanato un duro comunicato: "Ho dato la mia parola, giorni fa, ai dirigenti biancorossi che il Pro - ha spiegato ai colleghi di SportPiacenza.it - avrebbe giocato le partite al Garilli per tutta la stagione e intendo mantenerla. L’ho detto una volta, l’ho ripetuto in comunicato e lo ribadisco oggi per la terza volta, spero di non dover più intervenire sull’argomento. Il Pro gioca al Garilli, ne ho già parlato con i miei collaboratori". Pannella tende anche una mano ai cugini biancorossi: "Loro sono una grande società, lo stadio Garilli va messo a posto e auspico l’intervento delle istituzioni a riguardo, al Piacenza nelle prossime settimane proporrò un’amichevole per devolvere l’incasso in beneficenza".