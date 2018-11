Il Pro Piacenza ha dato il via a lavori di restyling del Centro Sportivo Federale di via De Longe, sede degli allenamenti della prima squadra, del settore giovanile e delle gare ufficiali di ragazzi del settore giovanile: “I campi di allenamento e di gioco in ordine e a regola d’arte sono il miglior biglietto da visita per una società che da qualche settimana è ripartita con rinnovato entusiasmo e nuovi obiettivi. La vittoria di domenica scorsa – ha sottolineato in una nota ufficiale il Presidente Maurizio Pannella – ha ricaricato l’ambiente, i ragazzi sono stati splendidi, il nuovo mister si è subito dimostrato all’altezza del compito che gli è stato affidato. Andiamo avanti con grande entusiasmo e nel rispetto degli impegni che abbiamo assunto”.