Prosegue lo sciopero dei giocatori della Pro Piacenza in seguito ai problemi economici del club. Il club emiliano non si è presentato nemmeno allo stadio "Franchi" per il match contro i bianconeri toscani. Si va dunque verso la sconfitta per 3-0 a tavolino e i tre punti al team di Mignani.

Trascorsi i 45 minuti di attesa come da regolamento, il direttore di gara ha constatato l’assenza del Pro Piacenza, squadra ospite, e pertanto si rimane in attesa delle decisioni del giudice sportivo. — Robur Siena (@RoburSiena) 30 dicembre 2018