Pro Piacenza, revocato lo stato d'agitazione

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Rennes, Lamouchi in bilico. In agguato c'è Remi Garde

Leicester, no all'aereo: squadra a Cardiff in pullman

Arsenal, pronta offerta da 10 milioni per Tagliafico

Laudrup fa chiarezza: "Real Madrid? Non ho rifiutato nessuna proposta"

Caso Ramos al Real: like a un post che attacca la rosa del Madrid

Liverpool, il Wolverhampton torna alla carica per l'attaccante Origi

PSG, chiesti 6 anni di carcere per Neymar: corruzione e truffa

Tegola Bayern, Thiago Alcantara out per diverse settimane

Real Madrid, l'alternanza non va: Solari dovrà scegliere, Navas o Courtois

Glasgow Rangers, Gerrard teme per il posto dopo gli ultimi risultati

Real Madrid, tegola Marcelo: almeno un mese out per infortunio

Valencia, il dg Alemany: "Preoccupati per il momento. Ci rialzeremo"

Olanda, i convocati per Francia e Germania: ci sono tre italiani

Real Madrid, il primo undici di Solari: esordio dal 1' per Vinicius

Real, spesi 61 milioni lordi per la liquidazione degli allenatori dal 2004

Wenger chiarisce: "A inizio 2019 torno. Ma non in Inghilterra"

Sporting, arrivano 18 milioni dal contenzioso per Rui Patricio

"La Società Pro Piacenza comunica che – dopo il colloquio intercorso tra il Presidente e una delegazione di calciatori – la squadra, coesa con Maurizio Pannella, ha deciso la revoca dello Stato di Agitazione e che scenderà regolarmente in campo domenica contro la Lucchese. Il chiarimento avvenuto nel primo pomeriggio ha preceduto la ripresa degli allenamenti della squadra guidata da Giuliano Giannichedda".

