Pro Piacenza, Sanseverino: "Può starci la sconfitta a Pisa"

© foto di Giuseppe Scialla

E' stato uno dei grandi ex della sfida tra Pisa e Pro Piacenza. Parliamo del centrocampista rossonero, ma con un passato sotto la Torre Pendente, Giulio Sanseverino. Queste le sue parole in sala stampa così come riportato da Tuttopisa: "Gli applausi mi hanno fatto piacere. Sono entrato provando a far girare la palla più velocemente. Abbiamo fatto subito gol, però purtroppo abbiamo poco dopo subito il terzo che ha chiuso l'incontro. Ho visto un bel Pisa, determinato e molto forte, poi con questo ambiente che ti spinge è più semplice. Ci sta di perdere a Pisa".