Altri guai in vista per il Pro Piacenza. In mattinata la Guardia di Finanza si è presentata nella sede della società in via De Longe, per raccogliere la documentazione necessaria. Come riporta SportPiacenza.it, il controllo delle autorità è scattato dopo la segnalazione dell’ex dg Massimo Londrosi. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente un chiarimento sulla posizione attuale della società, ma soprattutto riguardo alle presunte irregolarità segnalate dall'ormai ex dg Londrosi.