Sarà ancora sciopero. I calciatori del Pro Piacenza, in occasione della 20^ giornata del campionato (1^ di ritorno), faranno nuovamente sciopero, e non scenderanno in campo per affrontare la Robur Siena.

Questo il comunicato dell'AIC in merito alla situazione:

"Ribadendo quanto già motivato nei comunicati di martedì 18 dicembre e di venerdì 21 dicembre e nulla essendo cambiato nel frattempo, l’Associazione Italiana Calciatori ed i calciatori professionisti attualmente tesserati per l’A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l., proclamano formalmente lo sciopero, per la giornata di domenica 30 dicembre 2018".