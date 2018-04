Pro Piacenza, si pensa già al dopo Pea. Spunta il nome di Maccoppi

© foto di TuttoLegaPro.com

In casa Pro Piacenza si pensa già alla prossima stagione e al tecnico da cui ripartire visto che la frattura fra proprietà e Fulvio Pea appare insanabile. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport uno dei nomi ventilati nelle ultime ore è quello di Stefano Maccoppi, ex bandiera del Piacenza (120 presenze in 5 anni coi biancorossi) con diverse esperienze all'estero – Sion e Locarno in Svizzera Ceahlăul Piatra Neamț in Romania) oltre che da vice a Spezia e Cremona.