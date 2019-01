Pro Piacenza, trovati i soldi per rientrare allo stadio Garilli

La Pro Piacenza sembra avere sette vite. Il club rossonero in queste ore ha trovato i soldi per saldare le pendenze con i cugini del Piacenza in merito allo stadio "Garilli". Domenica, dunque, i rossoneri dovrebbero rientrare nello stadio cittadino per ospitare l'Alessandria. A riportarlo è SportPiacenza.it, che spiega come adesso il problema sia trovare undici giocatori disposti a scendere il campo, visto l'addio dei big e la rinuncia di tanti giovani della Berretti. Inoltre in queste ore la Pro Piacenza deve anche sostituire la fideiussione per evitare una maxi-multa e una maxi-penalizzazione.