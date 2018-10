Pro Piacenza, venerdì la messa in mora della società

Fonte: TuttoC.com

© foto di TuttoLegaPro.com

Nonostante la grana stadio sia stata risolta, permettendo così la regolare disputa della gara di domani contro la Robur Siena, per il Pro Piacenza la situazione è più che mai nera, perché nella giornata di oggi i calciatori - a blocco compatto - hanno deciso di mettere in mora la società, inadempiente circa gli emolumenti spettanti ai tesserati: il 16 ottobre, infatti, non è stato fatto alcun saldo da parte della Seleco. Venerdì partirà la procedura, e da quel momento scatteranno i 20 giorni per regolarizzare la situazione. A riferire la notizia è sportpiacenza.it.