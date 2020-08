Pro Sesto, piacciono Franco e Del Frate del Monza. Possibile vertice a margine dell'amichevole

La Pro Sesto guarda in casa Monza per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il club di Sesto San Giovanni infatti punta Michele Franco, difensore classe ‘85, e Federico Del Frate, portiere classe ‘95. L’amichevole di sabato prossimo fra le due squadre potrebbe così essere l’occasione per parlare dei due calciatori e magari chiudere la trattativa. Lo riferisce Tuttomonza.it.