Pro Vercelli, annullata l'amichevole contro la Ternana

Succede di tutto nei primi 45 minuti di Valencia-Juventus: bianconeri in vantaggio 1-0, gol di Pjanic su rigore. Ma il grande protagonista è l’arbitro Felix Brych: alla mezz’ora espelle Cristiano Ronaldo per un contatto molto dubbio con Murillo, dieci minuti dopo assegna alla Juve...

Milan, i convocati per il Dudelange: out Musacchio, Suso e Cutrone

Torino, De Silvestri da valutare in vista del Napoli

Berbatov: "Juve in finale di Champions contro una tra Barça e City"

Agroppi: "Roma, Di Francesco non ha le idee chiare"

Juventus, in Champions League allergica alle spagnole

Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Benassi out

Milan, Abate: "Non dobbiamo sottovalutare il Dudelange"

Samp, Caprari sempre in gol contro la Fiorentina da titolare

Roma, al Bernabeu la 50^ di Dzeko in Champions League

Parma, Gervinho e Gobbi tornano in gruppo

Genoa, differenziato per il neo papà Kouame

Cagliari, personalizzato per Ceppitelli e Rafael

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Pro Vercelli comunica che per motivi di tipo organizzativo-logistico la gara amichevole contro la Ternana (prevista sabato 22 settembre) non verrà disputata.

