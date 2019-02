© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo acquisto della Pro Vercelli Simone Auriletto ha parlato in conferenza stampa raccontando l'esperienza vissuta al Matera e analizzando la situazione della Serie C: "Innanzitutto uno spera di non doversi mai trovare in certe situazioni, però purtroppo succede. La sfida tra Cuneo e Pro Piacenza è stata l’apice di una situazione incredibile. Bisogna comunque rimanere concentrati sulla professione di calciatore, anche se subentrano malumore e situazioni difficili. Quando capita, devi metterci qualcosa in più. - continua il difensore come riporta Magicapro.it - Io sono un difensore centrale, ma a volte ho giocato anche terzino. So giocare sia a tre sia a quattro in difesa e sono destro di piede. Quando è arrivata la chiamata, ho detto subito di sì: inizialmente ero incredulo, ma allo stesso tempo felicissimo. È stata una cosa inaspettata, ma compensa la sfortuna della prima parte di stagione. A Matera ho giocato tredici partite, sono contento di aver trovato continuità. Ho scelto la maglia numero 24 e conoscevo di vista Morra e Rosso che giocavano al Torino. Gli altri li sto conoscendo e mi hanno accolto molto bene.