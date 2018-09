Pro Vercelli, Berra: "Nessuno si aspettava due mesi di precampionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Berra, difensore della Pro Vercelli è tornato sull'incertezza legata alla categoria futura della società piemontese, al termine dell'amichevole vinta 1-0 sulla Pro Patria: "Ci alleniamo da due mesi, non è facile tenere la condizione: dovremo farci trovare pronti per l’inizio del campionato. Tutte le squadre non vedono l’ora di iniziare, attendiamo l’esito di martedì per affrontare qualsiasi campionato nel migliore dei modi. Nessun preparatore si sarebbe aspettato una preparazione così, è come se avessimo fatto un ritiro di due mesi. Le altre, in caso di ripescaggio, hanno più ritmo partita, ma vedremo come andranno le cose. Fisicamente io sto bene, come tutta la squadra", le dichiarazioni riprese da MagicaPro.it.