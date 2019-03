Pro Vercelli, chiesti 5 mln di risarcimento per la B mancata

Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sulle colonne de La Stampa di Vercelli si tratta l'argomento degli indennizzi che le società chiederanno tramite il Tar del Lazio dopo i mancati ripescaggi estivi. Il quotidiano locale si focalizza sulla Pro Vercelli e titola: "Pro, un risarcimento da almeno 5 milioni per la B mancata. È la richiesta avanzata al Tar: 45 giorni per decidere. Secondo: "Bisognerà stabilire che l’estate scorsa è stata fatta una vera porcheria".

Nel pezzo si evidenzia: "Davanti al Tar l’altro giorno non c’era solo la Pro Vercelli, ma anche il Novara, che ha chiesto un rimborso di 8 milioni, la Ternana, qui le cifre si attestano sui 16 milioni di euro, e il Siena, che non ha reso noto l’entità della richiesta, ma che dovrebbe essere allineata a quella della Pro. Un risarcimento per la mancata partecipazione alla serie B, e a tutto quello che questo ha comportato: dai mancati introiti dai diritti televisivi, alla diminuzione di sponsor, ai disagi per la partenza ritardata del campionato di C. La Figc si è detta non intenzionata a versare un euro, ritenendosi estranea alle decisioni a suo tempo prese, quando in carica c’era il commissario federale Roberto Fabbricini. Ora l’ultima parola spetta al Tar".