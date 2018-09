Pro Vercelli, chiesto a un membro del TAR di astenersi

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Presidente si dovrebbe astenere. Lo chiede la Pro Vercelli: il club piemontese ha chiesto al Presidente della Sezione I ter del TAR di astenersi, nella giornata di domani, in merito alla decisione sui ricorsi presentati dai club di Serie C. Una richiesta dovuta alla presunta parentela, di fatto non ancora smentita dalle parti in causa, tra la Presidente che ha revocato a sorpresa il decreto del TAR che bloccava la B e la C e uno dei responsabili dell'ufficio legale del CONI Servizi, capitanato da Roberto Fabbricini, commissario della FIGC. Una criticità che creerebbe ulteriori tensioni, secondo le Bianche Casacche: da qui la richiesta di astensione.