Pro Vercelli, De Marino: "Contro il Novara la mia partita più bella"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com il difensore della Pro Vercelli Davide De Marino fissa gli obiettivi stagionali: “Sarò soddisfatto se a fine stagione la Pro Vercelli conquisterà la Serie B e io avrò dato il mio contributo. Contro il Novara è stata per me la partita più bella. Merito anche di un gruppo unito. I più grandi ci stanno aiutando. Cambiano i comportamenti e la mentalità tra la Primavera e la prima squadra. Qui cresci veramente. Tra la Serie B e la Serie C c’è tanta differenza. La prima è più tattica, quest’anno invece serve molta più fisicità e corsa. Entrambi i campionati ti rendono più completo".