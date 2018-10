Pro Vercelli, Di Cintio: “Decisione incomprensibile. Intervenga il governo”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Niente serie B per Catania, Pro Vercelli, Ternana, Robur Siena e Novara. O, almeno, non ancora. TuttoC.com ha intervistato l'avvocato della Pro Cesare Di Cintio per analizzare a caldo la decisione del Tribunale Federale Nazionale:"Credo sia una decisione che sicuramente farà discutere. Sorprende tutti il dichiarare inammissibili i ricorsi quando il supremo organo di giustizia sportiva, cioè il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, aveva detto che proprio il TFN era il tribunale competente per esprimere un giudizio sulla vicenda".

Solito problema di giustizia sportiva, insomma.

"Il problema non sono le norme della giustizia sportiva che esistono e sono chiare ma è l'applicazione delle stesse che ha generato mostri giuridici".

Come si muoverà la Pro Vercelli?

"Va avanti come un treno, prima o poi qualcuno dovrà darci una risposta. Una decisione così incomprensibile dal punto di vista giuridico non potrà che essere posta all'attenzione della politica. Auspico un intervento del governo, è inaudito che delle società non abbiano avuto giustizia dopo tutto questo tempo. In un senso o nell'altro non è stata presa una risposta nel merito, ma è un'ipotesi di denegata giustizia".