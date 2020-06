Pro Vercelli, Gilardino: "Io alla Primavera della Fiorentina? Accetterei un confronto"

Ospite delle frequenze di Radio Bruno Alberto Gilardino, tecnico della Pro Vercelli, ha risposto alle voci che lo vogliono vicino ad un ritorno alla Fiorentina, club nel quale ha già militato da calciatore, come tecnico della formazione Primavera dopo che nei giorni scorsi il suo nome era emerso anche per la nuova Sambenedettese di Domenico Serafino: "Non c’è niente di concreto, se mi chiamassero per un confronto lo accetterei volentieri, sono affezionato a Firenze”.