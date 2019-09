Pro Vercelli, Gilardino: "Siamo tosti. Ma sappiamo anche soffrire"

© foto di Federico Gaetano

Vittoria sull'AlbinoLeffe nel terzo turno di campionato per la Pro Vercelli di Alberto Gilardino. L'ex attaccante, oggi alla guida delle Bianche Casacche ha così commentato il successo dalle pagine di MagicaPro.it: "La squadra è tosta e determinata, ha saputo prendere le redini del gioco quando dovevamo e ha saputo soffrire all’occorrenza. Abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo migliorare: dobbiamo ripartire dalla partita di oggi, questa è solo una partenza. Sono contento dell’attitudine avuta dai ragazzi, dal primo all’ultimo: hanno grande voglia e senso di appartenenza. Si è visto quello che abbiamo provato in settimana. Siamo solo all’inizio, ma sono soddisfatto della vittoria contro una squadra forte e organizzata come l’Albinoleffe".