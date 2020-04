Pro Vercelli, Gilardino: "Tornare a giocare? In campo solo con le giuste condizioni"

Alberto Gilardino, tecnico della Pro Vercelli, è intervenuto ai microfoni di Marca per analizzare il momento e per valutare la ripresa dei campionati: "La mia vita è cambiata molto, nell'ultimo mese sono rimasto a contatto con lo staff e con i miei giocatori. Tutti facciamo parte di una squadra. Ci sono però molte persone che stanno lavorando in prima linea: voglio ringraziare tutti per quello che stanno facendo per l'Italia e per il mondo intero. In questo momento è davvero complicato parlare di calcio. Tornare a giocare? Solo se ci saranno le condizioni giuste".