Pro Vercelli, Grieco: "Abbiamo fatto una super prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo rotondo per la Pro Vercelli che ha superato ieri 3-1 la Carrarese. Questo il commento del tecnico delle Bianche Casacche Vito Grieco: "Sono contentissimo. Abbiamo fatto una super prestazione. L'avevo detto ieri in conferenza, dovevamo stare sempre al loro pari dal punto d vista agonistico. Poi siamo stati premiati anche con i bei goal fatti. Ero curioso per vedere come avremmo approcciato la prima in casa. Questa settimana l'abbiamo preparata con tanto lavoro sui duelli individuali. Abbiamo impedito alla Carrarese di calciare, hanno tirato poco verso la nostra porta. Con i cinque cambi possiamo cambiare la partite. Quando inizieremo a giocare più spesso per i recuperi, dovremo far ruotare maggiormente i giocatori della rosa. Se avessimo portato i loro giocatori negli ultimi 20 minuti, avremmo dovuto fare il segno della croce. Li abbiamo tenuti lontano dalla nostra area, e poi in ripartenza con le nostre gambe abbiamo fatto male. Mi interessava l'atteggiamento: se perdo palla poi devo correre. Dal punto di vista agonistico, abbiamo usato le loro armi quest'oggi. Loro sono una signora squadra, molto organizzata e guidata da un grande allenatore. Sul 3-0 loro sono venuti avanti e hanno battagliato. A mio avviso è stata una partita molto piacevole. Anche nei duelli singoli: ci è venuto fuori anche qualche bel gesto tecnico".