Pro Vercelli, Grieco: "Al massimo prenderemo un attaccante"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Un mercato praticamente giunto al termine è quello della Pro Vercelli, che adotterà dei correttivi solo in caso di ripescaggio in Serie B. Di questo, come riferisce La Stampa, ne parla mister Vito Grieco:

"Come esterni bassi abbiamo quattro giocatori. A guardare bene è vero che manca un esterno sinistro basso per dare fiato al nostro capitano, ma Iezzi può giocare benissimo a sinistra. Poi nell’emergenza anche De Marino può ricoprire quel ruolo. Davanti ho la possibilità di giocare con due bomber o un solo centravanti supportato da una mezza punta. Di sicuro staremo alla finestra: se capita l’occasione, ma deve essere tale, non ce la faremo sfuggire. Ma, se mai ci sarà un nuovo ingresso, prenderemo un attaccante giovane con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo in rosa. Sarà un under perché le caselle degli over sono già tutte annerite".