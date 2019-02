Pro Vercelli, Grieco carica i suoi: "Affrontiamo una squadra ostica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda trasferta consecutiva per la Pro Vercelli, domani ore 14.30 al "Mannucci" di Pontedera contro i padroni di casa. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa il tecnico Vito Grieco attraverso i canali ufficiali del club piemontese, tessendo le lodi dell'avversario:

"Affrontiamo una squadra fastidiosa, nelle ultime sei partite hanno ottenuto 1 vittoria e 5 pareggi. Mi sono piaciuti molto alla gara di andata, dove ci avevano fatto calciare poco in porta. Ci sarà da lottare molto, visto che loro sono molto bravi nella fase di non possesso e sono pericolosi quando ribaltano l'azione. Dobbiamo raccogliere l'energie spese in queste due partite, e cercare di dare il massimo perché andiamo a giocare su un campo ostico in tutti i sensi".

Sulla sconfitta maturata mercoledì sul campo della Virtus Entella si esprime così: " Abbiamo fatto il primo errore su palle inattive, io non ho niente da imputare ai miei ragazzi, si giocava probabilmente con una delle squadre più attrezzate del girone. Nelle ultime due partite ci sono stati episodi finali negativi, ma la squadra ha raccolto poco per quello che hanno prodotto. Rinnovo i complimenti ai ragazzi, dobbiamo pensare a raccogliere l'energie e dare il massimo domani su un campo ostico in tutti i sensi. Non consideriamo la partita di domani più facile delle altre, noi abbiamo lo stesso approccio con tutti gli avversari, siete liberi di non crederci, vi assicuro che è così. I ragazzi sono molto motivati, anche perché c'è la consapevolezza che di fronte abbiamo il Pontedera, partito per salvarsi e sicuramente andrà nei playoff quindi una squadra di assoluto valore, capace di far giocar male chi si trova di fronte".