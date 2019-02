Pro Vercelli, Grieco: "Con la Pro Patria al 110% delle possibilità"

Fonte: TuttoC.com

Conferenza della vigilia in casa Pro Vercelli, con il tecnico delle bianche casacche Vito Grieco che parla del confronto domenicale contro la Pro Patria:

"Sarà una gara difficile, scorbutica. Apprezzo molto la Pro Patria, ha un'identità ben precisa ed è guidata da un grande mister, hanno anche meno punti di quelli che meritano, ma hanno comunque molta consapevolezza e cattiveria: sono fisici, e sanno giocare a calcio, dovremmo battagliare e soffrire, ci sarà da lavorare tanto. Ai miei finora non posso rimproverare nulla, gli unici 20' regalati all'avversario sono stati alla prima giornata quando in 11 contro 9 abbiamo smesso di giocare, ma domani dovremmo giocare al 110% delle nostre possibilità".

Sulla rosa: "Germano si è infortunato, domani non ci sarà, ma non sono abituato a piangere, e anzi, sono certo che chi giocherà a posto suo farà benissimo. Emmanuello si è allenato bene, ha trovato poco spazio ma è in clima partita, e mercoledì in Coppa mi ha dato una buona impressione, è sempre stato dentro alla gara: mi è dispiaciuto uscire dalla Coppa anche per questo, era un modo per dare maggior minutaggio a chi finora si è ritagliato meno spazio".

Sulle tre gare in sette giorni: "Questa è la prima delle tre, alla fine è la settimana tipo, ma questo non mi preoccupa. Alle altre gare non sto ancora pensando, prima abbiamo la Pro Patria, che ha l'entusiasmo della neo promossa ma l'organizzazione delle grandi".