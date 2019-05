Pro Vercelli, Grieco: "Dispiaciuto, ma da stasera si volta pagina"

Fonte: TuttoC.com

Da quarto a quinto posto, tutto in novanta minuti. Un dettaglio che fa la differenza. Perché ora la Pro Vercelli deve tornare sui banchi di scuola fin dalla prima campanella, quella di un primo turno che avrà il compito di rivelare le tortuosità di una post-season che, di fatto, è un nuovo campionato. Al "Nespoli", contro un'Olbia di testa e di cuore, le Casacche Bianche hanno mostrato un passo indietro: nel gioco, nella capacità realizzativa, senza dimenticare qualche problemino di infermeria che, ogni fine settimana, presenta un paio di vittime sacrificali. La partita contro i Guardiani del Faro è appena terminata, ma la mente di Vito Grieco, tecnico dei vercellesi, è già rivolta ad un derby (con l'Alessandria) che non prevede una seconda possibilità.

"Sono molto dispiaciuto perché avevamo due risultati su tre per terminare almeno quarti e saltare così il primo turno playoff" -spiega il tecnico nelle parole riportate dall'Ufficio stampa della società piemontese. "Sono soddisfatto solo per il secondo tempo. Peccato per i due pali e per il colpo di testa di Comi che aveva varcato la riga. Siamo partiti con il 4-2-3-1: ho voluto preservare Berra e Milesi perché diffidati e dare un po’ di minutaggio al rientrante Tedeschi. Da stasera si volta pagina: è finita la prima parte di stagione. Staccheremo la spina due giorni a da martedì saremo pronti a battagliare. Entreremo in gioco subito domenica con il derby casalingo con l’Alessandria: sarà una gara secca da dentro o fuori per cui non importa chi avremo di fronte. Faremo il punto anche sugli infortunati, compreso Morra che è rimasto a casa per un problema muscolare che verrà valutato ancora a breve".