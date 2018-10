Pro Vercelli, Grieco: "Dobbiamo avere pazienza e attenzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di campionato per la Pro Vercelli che domani al "Silvio Piola" affronterà il Pontedera, nella gara valida per l'8^ giornata del girone A di serie C. In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei piemontesi Vito Grieco. Ecco le sue parole attraverso i canali ufficiali del club:

"Abbiamo vinto tre partite diverse tra di loro, proprio il successo di contro la Pro Patria è stata la più sofferto contro una compagine ben organizzata e sono contento per l'approccio mostrato dalla mia squadra".

Sulla gara contro i toscani questo è il parere del tecnico: "Affrontiamo una squadra rognosa che pratica una sorta di 5-3-1-1 e ha giocatori di gamba in grado di far male in campo aperto. Dovremo avere pazienza nel giro palla ed entrare nell'ordine di idee di poter subire delle ripartenze. Dovremo essere bravi con le marcature preventive. Le nostre armi sono la coesione di gruppo e l'intensità, dobbiamo giocarcela con tutti sul piano della corsa poi se ci sono dei problemi di carattere tecnico e tattico li valutiamo".

Quella di domani sarà la prima di 7 gare in 21 giorni a riguardo il tecnico dei piemontesi dice: "Puntiamo a guardare ad una partita per volta altrimenti si darebbe un messaggio sbagliato alla squadra. Domani c'è la possibilità di rimanere al modulo con due punte ma non escludo di cambiare passando ad un sistema di gioco con una punta".

Infine un ultima battuta sull'apporto mostrato da pubblico alla squadra: "Finora ci è stato molto vicino, molti erano a Busto Arsizio e molta gente era presente nella gara interna contro la Carrarese. Finora posso dire che tutte le cosa stanno andando per il verso giusto, e sento entusiasmo da parte dell'ambiente".