Pro Vercelli, Grieco: "Mi aspetto una partita importante e gagliarda"

Fonte: TuttoC.com

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare le proprie sensazioni alla vigilia dell'incontro interno con la Robur Siena. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo un test importante. L'andata è stata l'unica partita in cui una squadra ci ha messo sotto. Loro vengono da una sconfitta, noi da tre ma non cambia una virgola: dobbiamo avere la lucidità di credere nella prestazione. Sicuramente dobbiamo avere più malizia, furbizia e cattiveria. Ad oggi, dopo tre sconfitte, non ho nulla da dire ai ragazzi. Domani affrontiamo una squadra molto tecnica, organizzata, saranno arrabbiati come noi e mi aspetto una partita importante e gagliarda. A livello fisico stiamo bene, ma dobbiamo pulire qualcosa a livello di testa. Ne veniamo fuori, siamo già fuori. Sono stracontento, ma non sono parole di facciata. C'è un gruppo sano, coeso e una società che ci sta vicino. Affrontiamo un avversario scomodo, dobbiamo fare risultato solo attraverso la prestazione. Rarissimamente riusciamo a farlo senza di essa, anche se all'andata il Siena ci è stato superiore ma abbiamo vinto noi. Domani dovrebbe esserci Germano, salvo imprevisti, mentre gli altri non riusciremo a recuperarli. Per Tedeschi ci vorrà qualche giorno in più rispetto al dovuto”.