Pro Vercelli, Grieco: "Partita dopo partita migliora la condizione fisica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ultimo test amichevole, il tecnico della Pro Vercelli Vito Grieco ha commentato: "Sono contento perché partita dopo partita migliora la condizione fisica, le conoscenze e si inseriscono i nuovi arrivati. La gara è stata interpretata come fosse un appuntamento di campionato. Abbiamo ancora quindici giorni di tempo. Leonardo Gatto si allenava già con l'Entella quindi è stato schierato subito. Crescenzi invece è da valutare, anche se si è allenato a casa. Massimiliano Gatto? Purtroppo non si allena con noi dal 1° agosto, ha avuto questo imprevisto, spero di recuperarlo a partire da martedì. Non penso sarà pronto per l'inizio del campionato ma spero sia già in gruppo. Gli applausi? I ragazzi se li meritano per quello che mettono in campo. I giovani non ho paura di schierarli dall'inizio, vedi Sangiorgi che ha giocato molto bene, ha recuperato tanti palloni. Se in settimana mi danno garanzie non ho dubbi nel metterli in campo. Se i giovani esplodono lo si deve anche ai vecchi, che gli permettono di sbagliare ma anche di essere nella condizione giusta dal punto di vista mentale