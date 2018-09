Pro Vercelli, Grieco: "Più che stare sul pezzo non possiamo fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine dell'amichevole odierna persa contro la Ternana, in casa Pro Vercelli, come riferisce magicapro.it, ha parlato il tecnico delle bianche casacche Vito Grieco:

"Oggi si sono rispecchiati in campo i valori delle due squadre: la Ternana ha costruito una squadra da Serie B, se dovessero partecipare alla Serie C non credo abbiano problemi a vincere il campionato. Per quanto riguarda la partita, nel primo tempo ci hanno messo sotto dal punto di vista tecnico e soprattutto della determinazione: noi andavamo a pressare con troppa tranquillità e sempre in ritardo; il livello di superiorità è stato troppo evidente soprattutto per demeriti nostri. Nella ripresa, invece, i subentrati sono entrati con grande carica e un altro gol lo avremmo meritato".

Generalizzando alla situazione: "Dopo due mesi e mezzo di preparazione, abbiamo praticamente fatto il girone d’andata contando il gran numero di amichevoli: più che allenarci, stare sul pezzo e preparare a modo le partite non possiamo fare. La partita di oggi calza a pennello, perché ci riporta con i piedi per terra a una settimana dall’esordio in campionato. Da martedì ci prepareremo come se domenica dovessimo giocare con l’Albissola".