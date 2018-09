Pro Vercelli, Grieco: "Se ci ripescano servono sette-otto acquisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli, ha così parlato dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Patria. Queste le sue dichiarazioni riprese da MagicaPro.it: "Non possiamo fare nulla per quello che succede nei palazzi. noi possiamo solo allenarci e giocare. Noi dobbiamo essere sul pezzo e giocare con intensità contro avversari di livello come oggi. L’obiettivo è dare minutaggio a chi gioca meno per arrivare all’inizio del campionato in forma. In caso di ripescaggio servirebbero un bel po’ di giocatori per rinforzare la squadra, almeno 7-8 giocatori. La B e la C sono campionati totalmente diversi: i giovani sono quasi pronti per la Serie C, li conosco bene e so quanto valgono".