Pro Vercelli, Grieco su Comi: "Per gli altri ci metto la faccia, per lui no"

Fonte: TuttoC.com

Un attacco frontale a Gianmario Comi. Da parte del suo tecnico, mister Vito Grieco, che dopo il pari della sua Pro Vercelli contro la Robur Siena, come riferisce il sito magicapro.it, ha così parlato:

“Ho un signor giocatore che non sta dando tutto: si chiama Gianmario Comi. Ha fatto solo due gol in stagione e si allena ai due all’ora. Comi ci deve mettere il faccino: io per gli altri ci metto la faccia, per lui no. A gennaio ha rischiato di stare fuori dalla lista, deve mettersi in camera un poster del Presidente Secondo e del Direttore Varini che mi hanno convinto a non lasciarlo fuori. Comi ultimamente ha fatto solo la partita di Coppa Italia a Monza, dove è stato inguardabile! Non ha fame! È rimasto fuori tanto per infortuni o presunti tali. L’unica prestazione importante che ha fatto è stata quando ha fatto il portiere. Voglio che ci metta la faccia e si faccia intervistare: ci mancano punti perché mancano i suoi gol. A Novara ha giocato Gerbi perché mi dà tutto, Comi invece no. Quando va sui social – dove è molto attivo-, invece di far vedere la punizione con l’Alessandria faccia vedere l’autogol con il Monza. Io mi butto nel fuoco per il gruppo, per lui no. La società a gennaio ha fatto delle scelte, confermandolo: non so se il perché sia dovuto al fatto che non ha avuto richieste. Noi l’abbiamo supportato, ora lo stiamo sopportando. Gli va bene che non ha un capitano come Grieco nello spogliatoio, perché con me non si sarebbe più allenato. Io una possibilità gliela concedo ancora, ma deve cambiare registro fin da subito. Voglio che ci metta lui il faccino”.